Путін заявив, що Захід нібито починає використовувати проти них зброю з ядерним компонентом.

У Міністерстві оборони Великої Британії заявили, що Росія навмисно намагається поширювати дезінформацію про снаряди зі збідненим ураном.

Вчора президент РФ Володимир Путін заявив, що вони "змушені будуть реагувати" на те, що "колективний Захід" нібито починає застосовувати зброю з ядерним компонентом. У Міноборони заявили, що британська армія використовувала цей матеріал у своїх снарядах десятиліттями, пише Sky News.

"Це стандартний компонент, він не має ніякого відношення до ядерної зброї. Росія знає про це, але навмисно намагається дезінформувати", - йдеться в заяві Міноборони.

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Україна отримає снаряди зі збідненим ураном

У вівторок, 21 березня, заступник Міністра оборони Великої Британії Анабель Голді заявила, що вони передадуть українській армії бронебійні снаряди, що містять збіднений уран.

За даними Міністерства оборони Великої Британії, такі снаряди високоефективні для ураження сучасних танків і бронетехніки, а наукові дослідження показують, що вплив на здоров'я людей і навколишнє середовище від їх використання "ймовірно, буде низьким".

Під час прес-конференції з лідером Китаю Сі Цзіньпіном Путін заявив, що Москва буде "змушена реагувати", оскільки "колективний Захід починає вже застосовувати зброю з ядерним компонентом".

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