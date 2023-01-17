За словами канцлера, Берлін буде підтримувати Україну стільки, скільки необхідно, і всіма засобами.

Німеччина наразі обговорює з союзниками можливі постачання важких танків Leopard до України. Перед анонсам військової допомоги необхідно узгодити це питання з іншими країнами.

Про це заявив канцлера ФРН Олафа Шольца в інтерв'ю Bloomberg. Саме від уряду його країни залежить, чи зможуть інші партнери України передавати танки Leopard.

"Я завжди думаю про ситуацію... Ми завжди діємо разом з нашими союзниками та друзями - ми ніколи не діємо поодинці", - наголосив Шольц.

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За словами канцлера, Німеччина буде підтримувати Україну "стільки, скільки необхідно, і всіма засобами, які вона може використати". Однак, одна з головних цілей зараз, на думку Шольца, полягає у тому, щоб не допустити війни між Росією та НАТО.

Танки Leopard для України

В Офісі президента України кажуть, що німецькі танки Leopard-2 можуть передати Україні за підсумками рішень засідання "Рамштайн-8".

Як пише Reuters, поставки Leopard-2 Україні будуть пріоритетом для нового міністра оборони ФРН. Ним може стати Борис Пісторіус. Його попередниця Крістіна Ламбрехт звільнилася на тлі критики позиції Німеччини про постачання танків Leopard-2 Києву.

Спікер уряду Німеччини Крістіане Хофман повідомила 14 січня, що ФРН ще не отримувала офіційного запиту на відправку танків Україні. Попри це, Польща вже заявляла про готовність поставити "роту" танків німецького виробництва, але все ще чекає схвалення з боку Німеччини. Фінляндія також готова передати танки Україні.

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