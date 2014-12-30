Порошенко: армії з президентського авіапарку передадуть 2 вертольоти
13:36, 30 грудня 2014Військо
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З президентського авіапарку армії будуть передані 2 вертольоти разом зі 100 одиницями важкої техніки.
З президентського авіапарку армії передадуть 2 вертольоти / Фото УНІАН
Про це в "Твіттері" повідомив прес-секретар президента Святослав Цеголко.
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"Порошенко: сьогодні 2 вертольоти з президентського авіапарку будуть передані армії. Так само як і 100 одиниць важкої техніки", - написав прес-секретар.
#Порошенко : Сьогодні 2 вертольоти з президентського авіапарку будуть передані армії. Так само як і 100 одиниць важкої техніки
— Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) December 30, 2014
Як повідомляв УНІАН, Петро Порошенко перебуває з робочою поїздкою у Львові. Зокрема, він візьме участь у заходах у Міжнародному центрі миротворчості та безпеки.
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