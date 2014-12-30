Порошенко: армії з президентського авіапарку передадуть 2 вертольоти

13:36, 30 грудня 2014
Військо
1 0

З президентського авіапарку армії будуть передані 2 вертольоти разом зі 100 одиницями важкої техніки.

Из президентского авиапарка армии передадут 2 вертолета / Фото УНИАН

Про це в "Твіттері" повідомив прес-секретар президента Святослав Цеголко.

Читайте такожНа миколаївському бронетанковому заводі почали випускати оновлені БРДМ-2 "Хазар"

"Порошенко: сьогодні 2 вертольоти з президентського авіапарку будуть передані армії. Так само як і 100 одиниць важкої техніки", - написав прес-секретар.

Як повідомляв УНІАН, Петро Порошенко перебуває з робочою поїздкою у Львові. Зокрема, він візьме участь у заходах у Міжнародному центрі миротворчості та безпеки.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter