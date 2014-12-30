Президент сьогодні поїде з робочим візитом у Львівську область

Як повідомили в прес-службі Львівської обласної державної адміністрації, прибуття президента до Львова планується близько 11.00.

Він представить нового голову Львівської обласної державної адміністрації Олега Синютку.

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Після цього президент вручить в Яворівському гарнізоні ключі від 60 квартир в новому будинку для сімей військовослужбовців.

Президент також відвідає Міжнародний центр миротворчості та безпеки на Яворівському військовому полігоні, де вручить військовослужбовцям дислокованим в західному регіоні близько 100 одиниць військової техніки і озброєння, виготовлених і відновлених підприємствами оборонно-промислового комплексу.