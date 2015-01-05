Порошенко: за останній місяць армія отримала понад 400 одиниць техніки

За останній місяць українській армії передано більше 400 одиниць техніки, виготовленої або відремонтованої підприємствами оборонно-промислового комплексу України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам на військовому аеродромі в Озерному під Житомиром президент України Петро Порошенко, який перебуває з робочою поїздкою на Житомирщині.

«Українські Збройні Сили мають, чим захищати країну, мають високий бойовий дух і налаштовані на перемогу, за останні 30 днів ми передали Збройним Силам України більше 400 одиниць техніки», - заявив президент.

Читайте такожЗа час перемир'я Україна відновила боєздатність армії - Порошенко

При цьому він підкреслив, що ця техніка передається в найбільш боєздатні частини, які проявили себе в АТО.

«Зараз отримана техніка вирушає для бойового злагодження і найближчим часом буде передаватися в зону АТО», - сказав Порошенко.

Президент підкреслив, що отримані сьогодні особовим складом Збройних Сил літаки (Су-27 та інші - УНІАН) будуть оснащені новою системою протиповітряної оборони і дозволять українським воякам в зоні АТО застосовувати авіацію вночі.

При цьому ефективність дій української армії Порошенко визначив як дуже високу.

«Ефективність дій (українських військових - УНІАН) є дуже високою і всі налаштовані на перемогу», - підкреслив президент.

Читайте такожУкраїнська армія поповнилася відремонтованими "Гвоздиками" і "Піонами"

Він також нагадав, що прийнятий українським парламентом державний бюджет на цей рік забезпечує високий рівень фінансування сектору національної безпеки і оборони.

«Найближчим часом ми завершимо опрацювання державного оборонного замовлення», - пообіцяв Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на Житомирщині Порошенко вручив військовим частинам різних регіонів понад 150 сертифікатів на військову техніку та озброєння.