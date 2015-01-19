За час АТО відремонтували понад 19 тисяч одиниць військової техніки - Генштаб

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив виконуючий обов'язки прес-секретаря Генерального штабу України Владислав Селезньов.

"За минулий тиждень ремонтно-відновлювальні бригади Збройних сил України відновили 227 одиниць озброєння і військової техніки", - повідомив Селезньов.

За його словами, були відновлені 2 танки Т-64, 8 бойових машин піхоти БМП-1 і 15 БМП-2, 4 бронетранспортери БТР-70 і 5 БТР-80, 5 броньованих розвідувально-дозорних машин БРДМ-2, 4 бойових розвідувальних машини БРМ-1К і 1 бойова машина десанту БМД-2.

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Крім того, було відремонтовано 183 одиниці автомобільної техніки. Зокрема, це 43 "Урали", 48 ЗІИ-131, 4 ЗІЛ-130, 32 одиниці автомобілів ГАЗ-66, 13 КрАЗів, 26 КамАЗів, 4 МАЗа, а також три багатоцільових легкоброньованих тягача МТЛБ.

Селезньов зазначив, що "всього з початку проведення Антитерористичної операції для Збройних сил України відновлено та відремонтовано 19 тис. 51 одиницю озброєння і військової техніки".

За його словами, 17 тис. 889 одиниць відремонтували ремонтно-відновлювальні бригади військових частин, а іншу техніку - спеціалізовані бригади державних підприємств.