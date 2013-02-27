У Львові працівники приймальні Міноборони надають правову допомогу відвідувачам

– Хоч з часу відкриття минуло не так багато часу, однак потік відвідувачів помітно зріс. В основному до нас звертаються пенсіонери Збройних Сил, військовослужбовці та члени їх сімей, особи, які в різні періоди проходили військову службу, а також інші категорії громадян, – повідомила вона.

Питання, з якими звертаються відвідувачі, в основному відносяться до соціальної сфери, а саме – реалізація їх прав та пільг передбачених законами України “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей”, “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, “Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист” та інших нормативних документів.

– Слід зазначити, що певний відсоток громадян звертається з питань, які не відносяться до компетенції Міністра оборони України. У такому випадку їм надаються роз’яснення та скеровуються для вирішення питання по суті до відповідних державних органів, – розповіла майор юстиції Алла Сибірякова.

Довідка. Регіональна громадська приймальня Міністра оборони України діє при Львівському обласному військовому комісаріаті за адресою м. Львів, вул. Івана Франка, 25, щовівторка та щочетверга з 10.00 до 17.00.

Телефон “гарячої лінії” для отримання послуг інформаційно-довідкового характеру: 260-27-20 у робочі дні з 9.00 до 17.00. Також за цим телефоном можна попередньо записатися на прийом.