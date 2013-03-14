У Москві відбулася нарада керівників військово-дипломатичних органів країн СНД

У координаційній нараді взяли участь делегації військових відомств Азербайджанської Республіки, Республіки Вірменія, Республіки Білорусь, Республіки Казахстан, Киргизької Республіки, Російської Федерації, Республіки Таджикистан, Туркменістану, України (директор Департаменту міжнародного оборонного співробітництва Міністерства оборони України Віктор Смирнов), Виконавчого комітету Співдружності Незалежних Держав, Антитерористичного центру СНД, Секретаріату Ради Міжпарламентської асамблеї держав – учасниць СНД, Центру політичних досліджень Росії, Секретаріату Ради міністрів оборони СНД.

В рамках координаційної наради було проведено засідання за «круглим столом» на тему: «Стан багатостороннього військового співробітництва держав – учасниць СНД та актуальні питання його розвитку у форматі Ради міністрів оборони держав – учасниць Співдружності Незалежних Держав».

Обговорювалися такі теми, як «Багатостороннє військове співробітництво: розвиток перспективних напрямів», «Про роль і місце Ради міністрів оборони СНД у системі співробітництва держав Співдружності щодо забезпечення безпеки», «Формування модельного військового законодавства як напрямок багатобічної співпраці», «Боротьба з тероризмом та іншими насильницькими проявами екстремізму: практичні питання взаємодії та співпраці держав – учасниць СНД», «Освітня діяльність Центру політичних досліджень Росії (ПІР–Центру) на просторі СНД: досвід та можливості щодо підготовки військових кадрів».

За підсумками обговорення доповідей, інформаційних повідомлень та обміну думками керівники органів міжнародного військового співробітництва країн Співдружності і представники міністерств оборони держав – учасниць СНД розробили ряд пропозицій Раді міністрів оборони СНД щодо подальшого розвитку взаємодії у військовій сфері на багатосторонній партнерській основі.

Після закінчення засідання у форматі «круглого столу» були проведені двосторонні зустрічі керівників військово-дипломатичних органів оборонних відомств країн СНД.

Другий день проведення координаційної наради в Секретаріаті Ради міністрів оборони СНД був присвячений, в основному, експертному опрацюванню практичних питань організації взаємодії в ході розвитку багатосторонньої військової співпраці. Військові дипломати країн Співдружності намітили основні цілі, завдання та напрямки подальшої взаємодії, обговорили питання, що стосуються форми і змісту спільної роботи, нормативно-правового оформлення діяльності координаційних нарад, їх проведення на регулярній основі.

Учасники багатосторонньої зустрічі особливу увагу приділили удосконалюванню алгоритму взаємодії органів міжнародного військового співробітництва військових відомств держав СНД із Секретаріатом РМО СНД. Зокрема, питань узгодження організаційних аспектів співпраці і проектів документів при підготовці засідань Ради міністрів оборони і Комітету начальників штабів Збройних сил держав – учасниць СНД; розробки перспективних планів роботи РМО СНД; проведення засідань експертних груп з доопрацювання та узгодження проектів угод; здійснення взаємодії з поточних задач.

За підсумками координаційної наради керівників органів міжнародної військової співпраці міністерств оборони держав – учасниць Співдружності Незалежних Держав було підписано протокол, у якому були узгоджені та узагальнені пропозиції, сформульовані учасниками багатосторонньої зустрічі.

На думку військових дипломатів, які брали участь у координаційній нараді, подібні багатосторонні заходи як форма професійної взаємодії покликані сприяти вдосконаленню системи військового співробітництва у форматі СНД на основі національних, регіональних і спільних інтересів.