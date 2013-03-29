Стрільці-снайпери вдосконалили свої навички у виборі і маскуванні вогневих позицій

Головною особливістю проведеного заходу стало вдосконалення навичок особового складу в умовах лісосмуги та відкритої місцевості. У ході комплексного заняття стрільці-снайпери на практиці демонстрували свої навички та вміння в підготовці зброї до стрільби, маскування та обладнання позицій з використанням спеціального спорядження і природного укриття.

Під час відпрацювання практичних елементів досвідчені офіцери-інструктори надавали підлеглим поради, створювали нестандартні ситуації. На пересічній місцевості снайпери зустрічалися з умовним супротивником й повинні були у визначений термін з невигідної позиції провести маскування.

За словами виконуючого обов’язки начальника розвідки 28-ї окремої механізованої бригади капітана Олександра Савицького, особлива увага в ході виконання спеціальних завдань приділялася організації взаємодії снайперів між собою.

— Військовослужбовці вдосконалили свої навички у виборі і маскуванні вогневих позицій з урахуванням природного рельєфу місцевості, а також у підготовці шляхів відходу та переміщенні на полі бою, — зазначив офіцер.

Завершилось комплексне заняття видовищним елементом тактичної підготовки — «снайперською дуеллю». Окрім того військовослужбовці виконали вправи контрольних стрільб зі штатної зброї по різним типам мішеней, які знаходяться на різних дистанціях.