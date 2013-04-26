Командир «East» сил КФОР: Я пишаюсь тим, що командую українським контингентом

У заході взяли участь командири попередньої та нової ротацій українського миротворчого контингенту підполковник Ілля Федоренко та майор Володимир Кокорєв.

Під час зустрічі сторони обговорили великий спектр питань, пов’язаних з виконанням завдань сил КФОР українськими миротворцями. Зокрема, питання подальшої участі багатонаціональної бойової групи «East» в операції у Косовому та залучення до виконання завдань підрозділів Збройних Сил України. Також були підбиті підсумки діяльності особового складу 16-ї ротації українського миротворчого контингенту. Командир багатонаціональної бойової групи «East» сил КФОР полковник американської армії Веймон Сторі відзначив високий професіоналізм українських військовослужбовців. Зокрема, він наголосив, що бойовий дух особового складу українського контингенту завжди підтримувався на високому рівні, і всі поставлені завдання миротворці Збройних Сил України виконували на «відмінно».

– Легко говорити гарні слова, якщо це правда. Коли я посилаю український підрозділ на виконання завдань, завжди переконаний, що вони вірно оцінять ситуацію і приймуть правильне рішення. Приємно відзначити, що ці хлопці впродовж року були постійно готовими до виконання будь-яких поставлених мною завдань, – зазначив Веймон Сторі.

У свою чергу керівник оперативної групи міністерства оборони України генерал-лейтенант Петро Литвин запевнив командира багатонаціональної бойової групи «East» в тому, що українські військові й надалі якісно та з високим професіоналізмом виконуватимуть миротворчі обов’язки у Косовому. За доброю традицією, наприкінці зустрічі генерал-лейтенант Петро Литвин подякував полковнику американської армії Веймону Сторі за плідну співпрацю та вручив сувеніри й пам’ятну монету (coin) командира 8-го армійського корпусу Збройних Сил України.

У ході проведення чергової ротації національного контингенту за планом роботи посадових осіб керівник оперативної групи міністерства оборони України генерал-лейтенант Петро Литвин також зустрівся із заступником командувача сил КФОР у Косовому бригадним генералом Збройних сил Словенії Бояном Пограїчем. Бригадний генерал підтвердив слова командира багатонаціональної бойової групи «East» полковника Веймона Сторі, що повна самовіддача і відмінна підготовка українських миротворців передбачає відповідні перспективи їхнього подальшого залучення у силах КФОР. Він висловив впевненість, що у подальшому роль українського миротворчого контингенту i його внесок у справу підтримання безпеки й стабільності в Косовому не тільки не зменшиться, але й зросте.

– Професіоналізм, самовіддана служба, готовність до виконання будь-яких завдань i високий рівень їх виконання є найважливішим індикатором продовження участі українського контингенту в місії сил КФОР у Косовому, – підсумував заступник командувача сил КФОР у Косовому бригадний генерал Боян Пограїч.