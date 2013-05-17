Миротворці 17-ї ротації у Косово успішно виконали перше бойове завдання

Українські миротворці зі складу чотирьох спеціальних взводів під загальним командуванням заступника командира національного контингенту капітана Миколи Верпети цілодобово забезпечували охорону військової бази «Cabra», що знаходиться на відстані понад 90 кілометрів від базового табору «Bondsteel», несли службу на спостережних постах, а також здійснювали автомобільні та піші патрулювання за маршрутами, що проходять як населеними пунктами, так і прилеглими гірськими ділянками доріг на півночі краю.

Водночас, на базі «Cabra» знаходилась група військовослужбовців зі складу інженерної роти на чолі з капітаном Павлом Погорєловим. Вони й надалі продовжують виконувати там інженерні роботи із залученням спеціальної техніки згідно з планом об’єднаної групи логістичної підтримки штабу KFOR.

Варто додати, що разом з військовослужбовцями, які залучаються до виконання бойових завдань, постійно перебуває офіцер з питань релігії національного контингенту лейтенант Петро Паєвський. Перед кожною відправкою в патруль, чи то на спостережні пости ієрей Петро читає короткий молебень, кропить військовослужбовців свяченою водою та благословляє їх на успішне виконання завдань.

Як зазначив командир національного контингенту майор Володимир Кокорєв, всі бойові розпорядження, поставлені командуванням багатонаціональної бойової групи «East», були виконані вчасно, в повному обсязі й на належному рівні.

– Ситуація у північних районах Косова дещо напруженіша аніж на півдні краю. Тут при виконанні завдань необхідно цілодобово проявляти максимальну пильність, дисциплінованість та відповідальність із дотриманням всіх встановлених норм та правил безпеки. Ми до цього готувалися ще в Україні, тому для особового складу контингенту не стало сюрпризом виконувати завдання у таких умовах, – зазначив майор Володимир Кокорєв.

Вчора військовослужбовці національного контингенту успішно завершили місію на військовій базі «Cabra» і трьома автоколонами перемістилися до базового табору «Nothing Hill» для виконання подальших бойових розпоряджень командування сил KFOR. Там українські миротворці несуть службу на спостережних постах, охороняють зону посадки вертольотів, периметр, КПП та інші важливі об’єкти бази, здійснюють ескорт колон цивільних і військових транспортних засобів, відпрацьовують дії в ситуаційно-аналітичних патрулях (SAP), а також здійснюють VCP – мобільний контроль транспортних засобів. У тому числі у вечірній час, в умовах напруженої обстановки, враховуючи нестабільність поведінки місцевого населення, яке у переважній більшості компактно проживає на півночі Косова.

У свою чергу, військовослужбовці спеціального взводу, яким командує лейтенант Сергій Денисюк паралельно виконують завдання з PRF (Perimeter Reaction Force) – охорони бази «Bondsteel». Особовий склад PRF перебуває у постійній бойовій готовності й за командою негайно реагує на будь-які позаштатні ситуації, вживаючи при цьому невідкладних заходів щодо забезпечення безпеки особового складу, що знаходиться на території бази.

Слід зауважити, що командування національного контингенту та командири спеціальних взводів постійно зосереджують увагу на ретельній підготовці особового складу та детальному роз’ясненні специфіки виконання бойових розпоряджень в тих чи інших умовах. Для попередження розбіжностей, виникнення непередбачуваних обставин постійно здійснюються рекогносцирувальні (ознайомчі) патрулі у визначеній зоні інтересів багатонаціональної бойової групи «East».