В Академії сухопутних військ імені Сагайдачного розпочала роботу ДЕК

Робота ДЕК розпочалася із проведення стройового огляду особового складу навчального закладу та перевірки готовності навчально-матеріальної бази до державних іспитів.

Відбулося перше організаційне засідання Державної екзаменаційної комісії та керівного складу вишу. Члени комісії заслухали доповіді начальників факультетів і першого заступника начальника Академії полковника Ігоря Гордійчука про стан справ у навчальному закладі і про готовність до Державної атестації та випуску офіцерів.

"В Академії сухопутних військ виконано весь ліцензійний обсяг державного замовлення підготовки військових фахівців, вимоги навчальних планів та програм. Академія до державної атестації та випуску офіцерів – готова", – підсумував полковник Ігор Гордійчук.

У свою чергу, Голова Державної екзаменаційної комісії довів до присутніх порядок проведення державних іспитів та захисту дипломних робіт, вказав, на які питання життєдіяльності курсантських підрозділів і підрозділів забезпечення буде звернено особливу увагу.

Підсумовуючи, начальник навчального закладу генерал лейтенант Павло Ткачук висловив сподівання, що цьогорічні випускники покажуть високі знання і доведуть, що готові виконувати обов’язки за майбутніми посадами у військових частинах та установах Збройних Сил України:

"Випускники нашого навчального закладу отримують усі необхідні знання та практичні навички для подальшого проходження служби на офіцерських посадах. Промовисто свідчать про це і позитивні відгуки про наших вихованців з військ. Цьому, безперечно, сприяє потужна навчально-матеріальна база вишу, висококваліфіковані науково-педагогічні працівники, досвідчені командири, а також мотивація самих курсантів до отримання військового фаху та служіння Вітчизні".

Члени Державної екзаменаційної комісії зустрілися із випускниками. Генерал-майор Віктор Ганущак відповів на усі запитання курсантів щодо проведення державної атестації та довів до них основні вимоги під час складання державних екзаменів. Цього року державній атестації підлягають 339 випускників. 35 з них претендують на отримання диплому з відзнакою. А прапорщик Дмитро Каряка, сержант Володимир Янковський, молодші сержанти Георгій Татаріков і Володимир Васько, курсанти Олександр Гелета та Андрій Мазуренко за результатами навчання в Академії та за умови складання усіх державних іспитів на оцінку “відмінно” можуть завершити навчання із золотими медалями.

Під час роботи Державної екзаменаційної комісії курсанти-випускники вишу, складатимуть державні екзамени за відповідними спеціалізаціями, а також захищатимуть свої кваліфікаційні та магістерські роботи. Практичні навички та вміння випускники демонструватимуть членам комісії під час комплексних державних іспитів з вогневої підготовки, тактики та інших дисциплін на Міжнародному центрі миротворчості та безпеки вишу.

Урочистий ритуал випуску молодих офіцерів заплановано на 21 червня.