На Чорноморському полігоні триває польовий вихід вихованців Одеського ліцею

Першим етапом польових занять для ліцеїстів стало випробування 15-ти кілометровим маршем. При цьому маршрут руху був обраний досить складний: траса пролягала по пересіченій місцевості, мала безліч важкопрохідних ділянок. Свої корективи до навантажень і перешкод також внесла спекотна погода.

Під час відпрацювання питань тактичної підготовки, орієнтування в степових умовах вихованці ліцею взяли участь у практичних стрільбах зі стрілецької зброї, провели тренування з подолання загальновійськової смуги перешкод. Одним із епізодів польових навчань також стало відбиття атаки диверсійної групи умовного супротивника.

За словами начальника Одеського ліцею з посиленною військовою та фізичною підготовкою полковника запасу Володимира Додула його вихованці під керівництвом досвідчених інструкторів і викладачів в рамках проведення військової гри закріпили теорітичні основи тактичної, вогневої, інженерної та фізичної підготовки, військової топографії та методи захисту від радіаційної, хімічної і біологічної зброї на практиці. Допомогали ліцеїстам засвоїти військову науку військовослужбовці 28-ї окремої механізованої бригади.

– Польовий вихід обв’язково вплине на подальшу підготовку ліцеїстів, допоможе кожному з них ефективніше закріпити теорію і згуртувати військовий колектив. Все це обов’язково сприятиме становленню цих хлопців, як захисників Вітчизни. Й немає сумніву, що всі вони займуть гідне місце в Збройних Силах нового зразка, будуть гідно з честю служити Українському народові, – підкреслив полковник запасу Володимир Додул.