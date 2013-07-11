На Миколаївщині відбулися планові парні польоти тактичної авіації

Серед завдань, що ставилися на льотну зміну – підготовка екіпажів до дій у складі пар, підтримання та відновлення втрачених навичок пілотування. Крім того, плановою таблицею польотів було передбачено виконання низки перевірок за видами льотної підготовки, а також проведення обльоту авіатехніки. Загалом, під час льотної зміни, керівництво якою здійснював підполковник Сергій Терновський, льотчики авіабригади здійснили сорок вильотів. Загальний наліт за льотну зміну склав понад 30 годин.

Підбиваючи підсумки польотів, полковник Володимир Помогайбо високо оцінив майстерність льотного складу та професіоналізм фахівців інженерно-аеродромної служби, інших наземних підрозділів, які забезпечили проведення льотної зміни на високому рівні.