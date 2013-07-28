Президенти України та Росії разом оглянули флоти країн

Президент України Віктор Янукович та Президент Російської Федерації Володимир Путін взяли участь у церемонії святкування Дня флоту України і Дня Військово-Морського флоту Росії.

На початку церемонії командувач Військово-Морських Сил Збройних Сил України віце-адмірал Юрій Ільїн віддав рапорт Президенту України – Верховному Головнокомандувачу ЗС України Віктору Януковичу. Командувач Чорноморським флотом РФ віце-адмірал Олександр Вітко віддав рапорт Президенту Росії. Після цього Президенти України та Росії на великому рейдовому катері обійшли стрій кораблів Військово-Морських Сил України та ЧФ РФ на внутрішньому рейді Севастопольської бухти.

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