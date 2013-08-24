У Києві відбулось урочисте зібрання з нагоди Дня Незалежності

Сьогодні, 24 серпня, з нагоди Дня Незалежності України відбулось урочисте зібрання біля пам’ятника державному діячу князю Володимиру Великому за участю Глави держави Віктора Януковича.

У заході взяли участь Прем’єр-міністр України Микола Азаров, Голова Верховної Ради Володимир Рибак, Міністр оборони України Павло Лебедєв, голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов, урядовці, представники духовенства та громадськості, Збройних Сил України, Київського військового ліцею імені Івана Богуна.

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