Табір 18-го вертолітного загону перевірили представники комісії Місії ООН у ДР Конго

Комісію очолив інспектор Місії Хавьер Лопес. Основна мета роботи інспекторів – перевірка забезпечення українських миротворців тиловим майном, автомобільною технікою, озброєнням та стану житлових умов особового складу контингенту.

Робота комісії розпочалася з брифінгу, на якому начальник штабу підполковник Олександр Мальков розповів про структуру 18-го окремого вертолітного загону, основні завдання та заплановане базове розташування особового складу і техніки у ДР Конго при населених пунктах Гома, Бунія і Букаву. Хавьер Лопес подякував українцям за професійну службу в непростих умовах та відзначив вже традиційну організованість і дисципліну українського контингенту.

Представники Місії перевірили штатну чисельність особового складу, наявність та справність автотранспорту на аеродромі та у парку, об’єкти життєдіяльності табору, взяли проби питної води. Також комісія зосередила увагу на умовах проживання і забезпечення майном, відповідно до вимог Місії.

– До перевірки спеціально ми не готувалися. Наша ротація лише починається, триває переміщення особового складу з базового табору у місця постійної дислокації. Незважаючи на це, та враховуючи рівень забезпечення, жорстку позицію командування, загін у будь-який час готовий до інспектування, – розповів заступник командира загону з тилу майор Олег Березняк.

За попередніми висновками роботи комісії, українській миротворчий контингент у повному обсязі укомплектований майном, технікою і озброєнням, а рівень зберігання і експлуатації відповідає вимогам Місії ООН.

Згідно з планом роботи Місії ООН у ДР Конго перевірка миротворчих контингентів проходить один раз на три місяці.