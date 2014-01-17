Українські вертолітники у Ліберії відзначили 10 річницю своєї діяльності в Африці

На урочистому шикуванні командир вертолітного загону військовий льотчик 2 класу полковник Олександр Венгер привітав військовослужбовців загону з ювілейною датою та нагородив кращих військовослужбовців грамотами від командування Сухопутних військ та Головного командного центру ЗС України.

– У січні 2004 року командир першої ротації українського контингенту полковник Ігор Шендригін здійснив перший політ в окрузі містечка Робертсфілд. Разом з тим весь екіпаж вертольота Мі-8 виконав перше своє завдання за призначенням під егідою місії ООН та започаткував миротворчу діяльність вітчизняних вертолітників в цій країні, – наголосив полковник Олександр Венгер.

За 10 років перебування на цьому континенті військовослужбовці вертолітного загону зробили значний внесок у розвиток та демократизацію ліберійського народу.

– За цей час екіпажі Мі-8 провели у небі понад 33000 годин, а екіпажі Мі-24 майже 19000. “Блакитні шоломи” перевезли більше 205000 пасажирів та 6100 тонн різних вантажів, – підсумував полковник Венгер.