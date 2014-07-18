Міноборони висловило співчуття країнам, громадяни яких загинули в катастрофі Boeing-777

Петро Мехед передав послу Малайзії в Україні Чуа Теонг Бану ноту співчуття у зв’язку із катастрофою літака Boing-777 авіакомпанії «Малазійські авіалінії», на борту якого перебувало більше 300 пасажирів, серед яких жінки, діти, громадяни багатьох країн світу, йдеться у повідомленні на сайті Міністерства оборони.

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Під час розмови заступник міністра оборони, керівник апарату засудив протиправні дії з боку Росії щодо допомоги терористам.

У свою чергу Чуа Теонг Бан висловив бажання, щоб Малайзія взяла безпосередню участь у розслідуванні обставин катастрофи літака Boing-777.

В посольстві Індонезії в Україні Петро Мехед вручив ноту співчуття послу Нінік Кун Нар’яті. Під час переговорів Нінік Кун Нар’яті висловила готовність взяти участь представників її країни у роботі міждержавної комісії з розслідування авіакатастрофи. Під час відвідування посольства Петро Мехед зробив запис у Книзі жалоби.

Сьогодні ж ноту співчуття від імені керівництва Міністерства оборони та збройних сил буде передано генеральному консулу Філіппін в Україні Валерію Коваленку.

Також ноту співчуття було направлено посольствам Нідерландів, Австрії, інших країн, громадяни яких безневинно стали жертвами проросійських терористів в наслідок ураження ними цивільного літака Boing-777 в небі над Донбасом.