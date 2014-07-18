Рада Європи закликає до міжнародного розслідування трагедії Boeing-777

Про це йдеться у заяві генсека Ради Європи, яка є у розпорядженні УНІАН.

«Я був шокований, дізнавшись про трагічну втрату літака «Малайзійських авіаліній» MH 17 над східною Україною. Я засуджую цей жахливий акт терору, який є кінцевим нагадуванням, що конфлікту на сході України має бути покладений край», - заявив він.

Ягланд висловив співчуття сім'ям та близьким загиблих. «Я згоден з Генеральним секретарем ООН Пан Гі Муном, що всі сторони повинні докласти зусиль, щоб зробити можливим проведення без затримок міжнародного розслідування. Я закликаю до співпраці всі сторони для того, щоб це відбулося», - наголосив він.

Читайте такожСБУ затримала двох росіян, яких підозрюють у коригуванні вогню з установки "Бук"Як повідомляв УНІАН, 17 липня о 16.20 у небі над Донецькою областю підтримувані Росією терористи збили літак Boeing-777, що виконував рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Літак було збито із зенітно-ракетного комплексу «Бук». За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, на борту літака перебували 298 осіб, у тому числі 15 членів екіпажу.

Читайте такожУ ЄС вважають передчасним робити політичні висновки з катастрофи Boeing-777СБУ опублікувала записи розмов терористів, з яких випливає, що саме вони збили літак. У СБУ відзначили, що о 16.40 терорист на прізвисько «Біс» доповів полковнику Головного розвідувального управління ГШ ЗС РФ Василю Гераніну про те, що козаки збили літак. Спочатку «Біс» говорить, що це український літак, але потім передзвонює і доповідає, що це цивільний літак з багатьма жертвами.