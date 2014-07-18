У США пообіцяли Росії "грандіозні проблеми", якщо підтвердиться її причетність до катастрофи Boeing-777

"Поспішати з висновками не варто, щоб потім не червоніти. Але якщо літак збили проросійські бойовики або росіяни, які переплутали цивільний лайнер з українським військовим літаком, я думаю, будуть грандіозні проблеми і вони повинні бути", - сказав МакКейн.

Про це повідомляє ТСН з посиланням на американську The Daily Mail.

The Daily Mail пише, що підозри американського республіканця підтверджують відео, на яких чутно, як проросійські терористи радіють після того, як Boeing-777 впав на землю. "Бойовики вже знайшли "чорний скриньки" з літака і передали його Москві - можливо для того, що дати Росії можливість перешкодити розслідуванню катастрофи", - пише видання.

Як повідомляв УНІАН, 17 липня о 16.20 в небі над Донецькою областю підтримувані Росією терористи збили літак Boeing-777, який виконував рейс Амстердам, Куала - Лумпур. Літак був збитий із зенітно-ракетного комплексу «Бук». За даними Державної служби України з надзвичайних ситуацій, на борту літака перебувало 298 осіб, у тому числі 15 членів екіпажу.

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СБУ оприлюднила записи розмов терористів, з яких випливає, що саме вони збили літак. В СБУ зазначили, що о 16.40 терорист на прізвисько «Біс» доповів полковникові Головного розвідувального управління ГШ ЗС РФ Василю Геранину про те, що козаки збили літак. Спочатку «Біс» каже, що це український літак, але потім передзвонює і доповідає, що це цивільний літак з багатьма жертвами.