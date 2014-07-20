Міноборони: армійські підрозділи на кордоні забезпечують переможний тиск на внутрішніх напрямках

Про це повідомляє прес-служба Міноборони.

"Насамперед, це зумовлено постійними артилерійськими нальотами російської артилерії. Агонія терористичних угруповань вже досягла апогею. Не маючи можливостей подолати позиції українських військових, терористи сподіваються лише на допомогу своїх спонсорів із-за найближчого кордону", - сказано в повідомленні.

За даними міністерства, лише за останню ніч російська артилерія здійснила два артилерійські обстріли позицій українських підрозділів, однак завдяки облаштуванню укріплень українські військові уникнули втрат.

Читайте такожКерівництво "ЛНР" залишило Луганськ, місто контролюють польові командири - Права справа"Стримуючи терористичну навалу та відтягуючи на себе сили російських найманців, армійські підрозділи на кордоні забезпечують переможний тиск на внутрішніх напрямках протистояння, зокрема, у Луганську та Донецьку", - заявили у відомстві.

Також повідомляється, що вище керівництво (вт.ч. міністр і начальник Генштабу) Міністерства оборони провело термінову нараду з комплексного вирішенню проблем забезпечення армійських підрозділів на кордоні.

"Питанню доставки вантажів до підрозділів було приділено особливу увагу, оскільки в умовах тотальної терористичної війни протидія диверсійним групам противника на шляхах постачання є не менш важливою, ніж безпосереднє знищення ворога під час бойового протистояння", - поінформували у прес-службі.