Вночі позиції сил АТО в прикордонних районах були двічі обстріляні з території РФ - Тимчук

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав керівник Центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук.

Згідно з оперативними даними групи «Інформаційний Опір», протягом ночі позиції сил АТО в прикордонних районах двічі були обстріляні з території Росії. В обох випадках вогонь вівся з мінометів.Читайте такожЗ території Росії тричі обстріляли позиції сил АТО - Тимчук

Крім цього, обстріляні позиції сил АТО поблизу н.п.Шишково (зі стрілецької зброї), Олександрівськ (з РСЗВ БМ-21«Град»), Авдіївка (зі стрілецької зброї), Червонопартизанськ (зі стрілецької зброї), Маринівка (танка). Силовики відкривали у відповідь вогонь. Дані щодо втрат уточнюються, зазначає експерт.

Тимчук також повідомив, що в Слов'янську і Краматорську військовослужбовці продовжують роботи по відновленню цих населених пунктів. Розміновано підходи до обірваних ліній електропередач. У роботах використовується інженерна техніка і особовий склад Збройних сил України.