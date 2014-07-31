Спецслужби РФ поширюють дезінформацію про примусовий призов до лав ЗСУ - Лисенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

«Сьогодні російські спецслужби вдались до чергової інформаційної атаки. Так, було поширено чутки про нібито примусовий призов до лав Збройних Сил України. Інформаційна провокація була організована за типовою схемою», - зазначив він.

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Лисенко розповів, що «спочатку через «фейкових» користувачів в соціальних мережах було поширено брехливі факти про арешти та затримання людей на вулицях. Потім було штучно підвищено рейтинг фейкового меседжу про те, що юнаків призовного віку міліціонери разом з військовими хапають прямо на вулицях, в потягах чи автобусах і відразу відправляють в зону АТО. Після цього через низку проплачених журналістів-пропагандистів цей допис використали в засобах масової інформації. Таким чином було створено віртуальну ілюзію правди».