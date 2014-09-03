У Міноборони назвали "фейком" лист для "начальників обласних військкоматів"

Останнім часом в інформаційному просторі почастішали випадки вкидання для подальшого поширення ЗМІ відвертої дезінформації, яка має на меті дискредитувати дії керівного складу Міністерства оборони та Збройних Сил України, підірвати довіру населення до влади.

Так, сьогодні, 2 вересня, деякі ЗМІ поширили фотокопію так званого «листа» за підписом «начальника Головного управління оборонного та мобілізаційного планування», із позначкою «Для службового користування», який нібито було розіслано «начальникам обласних військових комісаріатів» України.

Міністерство оборони України офіційно заявляє, що даний «документ» є грубою і безграмотною підробкою, розрахованою на необізнаних у військовій справі громадян.

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Так, відповідно до розподілу повноважень між структурними підрозділами Генерального штабу Збройних Сил України, на Головне управління оборонного та мобілізаційного планування Генерального штабу Збройних Сил України питання призову громадян на строкову військову службу не покладається.

Кутовий штамп та вихідні реквізити «документу» не відповідають існуючим зразкам ведення діловодства у Генеральному штабі Збройних Сил України.

Не вірно вказані посади начальників Генерального штабу та Головного управління оборонного та мобілізаційного планування.

Посад «начальників обласних військових комісаріатів» у Збройних Силах України не існує.

Зазначений «документ» за своєю суттю не є наказом, як це вказано в пункті 5.

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Пункт третій зазначеного тексту суперечить вимогам статті 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», якою не передбачено призов на військову службу під час мобілізації студентів та аспірантів денної форми навчання.

Міністерство оборони України закликає журналістів, блогерів та громадських активістів поширювати виключно перевірену інформацію, отриману з офіційних джерел, і чітко виокремлювати подібного роду «інформаційні вкиди», які з’являються в інформаційному просторі в ході інформаційної війни, розв’язаної з метою посіяти паніку та підірвати довіру населення до керівництва держави та Збройних Сил України.