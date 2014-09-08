На Харківщині 10% мобілізованих під час третьої хвилі є добровольцями з Донбасу – Міноборони

Про це повідомили УНІАН у харківському Регіональному-медіа-центрі Міністерства оборони України з посиланням на в.о. військового комісара Харківського облвійськкомату Дмитра Маліцького.

Він наголосив, що переважна більшість від усіх відібраних воїнів бажає проходити службу на Донбасі.

Маліцький додав, що протягом липня-вересня до райвійськкоматів викликано десятки тисяч осіб, які перебувають на військовому обліку. «Шляхом ретельного відбору близько трьох тисяч чоловіків ми вже направили до військових частин і установ», – сказав він.

Військовий комісар зауважив, що паралельно в райвійськкоматах області проводиться підготовка до призову громадян на строкову військову службу. За його відомостями, у вересні-листопаді близько 2 тисяч чоловіків віком від 18 до 25 років відправлять для служби в різних силових відомствах країни.

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Він підкреслив, що призвані строковики не проходитимуть службу в зоні АТО.

«Особливістю цієї осінньої призовної кампанії є екстериторіальний принцип комплектування. Це означає, що усі призовники з Харківської області будуть служити в інших областях: 50 % - у Сумській, Полтавській та Дніпропетровській і 50 % - у західних та центральних регіонах країни. Повинен зазначити, що солдати-строковики не служитимуть в зоні АТО», - сказав Маліцький.

Довідка УНІАН. Увечері 6 вересня офіційно завершилася призивна робота на підставі Указу Президента України від 21 липня 2014 року «Про часткову мобілізацію».