Майбутніх офіцерів ВМС посвятили у курсанти Одеської національної морської академії

Факультет Військово-Морських Сил створено цього року спільним наказом Міністра оборони України та Міністра освіти та науки України. До його складу зараховано курсантів Академії Військово-Морських Сил імені П. С. Нахімова, які, не зрадивши присязі, передислокувались весною з Севастополя до Одеси. На перший курс навчання влітку було відібрано майже сотню юнаків, серед яких чимало військовослужбовців, котрі брали участь в антитерористичній операції на сході країни.

Розпочався святковий захід з урочистої клятви першокурсників.

З напутніми словами до молодого поповнення академії звернулися ректор навчального закладу доктор технічних наук професор Михайло Міюсов, представники центральних та місцевих органів влади, депутатського корпусу, ветерани. Від імені Військової ради та особового складу Військово-Морських Сил Збройних Сил України першокурсників привітав перший заступник командувача ВМС ЗС України – начальник Одеського гарнізону контр-адмірал Ігор Тимчук. Перед колективом академії та гостями він вручив старшині 1 статті Сергію Савченку орден “За мужність” ІІІ ступеню, а старшині 1 статті Юрію Остроухову – нагрудний знак Міністерства оборони України “За військову доблесть”.

Після урочистого мітингу курсантам вручили залікові книжки та пам’ятні нагрудні знаки Одеської національної морської академії. Завершився захід урочистим маршем курсантів першого курсу та святковим концертом.

Для гостей свята керівництво навчального закладу також підготувало презентацію нового повномасштабного навігаційного тренажера на шість навчальних містків та тренажерного комплексу для підготовки суднових електромеханіків.