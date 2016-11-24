У Дніпрі проходить бізнес-форум "Україна – країна підприємців"

Як передає кореспондент УНІАН, у форумі беруть участь близько 700 представників малого і середнього бізнесу, а також тих, хто хоче стати підприємцями.

У роботі бізнес-форуму передбачається дискусії, навчання, різні консультації по малому і середньому бізнесу.

Форум ініційований «ПриватБанком» за підтримки Дніпропетровської обласної державної адміністрації.

Перед глядацьким залом, де проходить форум, його учасники можуть отримати консультації про кредитування бізнесу, обговорити юридичні питання, ознайомитися з перспективами франчайзингу.

Підприємці також можуть отримати консультації з бухгалтерії малого та середнього бізнесу, податки, бізнес-консалтингу, психології бізнесу. Також тут присутній консультант по бізнесу з Китаєм.

Бізнес-форум розпочався з виступу партнерів форуму, засновників програми «Бізнес. Молодість. Україна» Євгенія Василенка та Олександра Компанця.

З привітаннями до учасників бізнес-форуму виступили перший заступник голови Дніпропетровської ОДА Олег Кужман і голова Дніпровського регіонального управління «Приватбанку» Володимир Мацак.

За словами Кужмана, основні завдання форуму визначити механізми кредитування малого і середнього бізнесу і подальшою розробкою з міською та районною владою програм підтримки малого та середнього бізнесу.

За словами Кужмана, у Дніпропетровській області існує програма підтримки підприємництва, але вона вимагає модифікації, основним для якої стане сьогоднішній бізнес-форум.

Кужман висловив надію, що в найкоротші терміни програма підтримки бізнесу буде вдосконалено і вже в наступному році будуть отримані конкретні результати дії цієї програми.

Довідка УНІАН. Перший український бізнес-форум «Україна – країна підприємців» для молодих підприємців та тих, хто мріє про власну справу. Його організатори - Український союз промисловців і підприємців за підтримки місцевої влади та Приватбанку - прагнуть показати працюючим підприємцям і тим, хто бажає відкрити власну справу, реальні можливості та перспективи для втілення їх ідей, надихнути на прояв ділової ініціативи і продемонструвати практичні інструменти для створення чи розвитку бізнесу. Форум об'єднає понад 200 молодих підприємців і тих, хто тільки мріє про власну справу. На них чекають виступи представників влади, державних і приватних організацій, надихаючі історії успіху молодих українських підприємців. Крім того, учасники форуму отримають з перших рук корисні інструменти для спрощення операційної діяльності, індивідуальні консультації від фахівців з реєстрації підприємств, бухгалтерського обліку, податкової звітності, юридичного супроводу діяльності, франчайзингу, електронної комерції тощо. Головна мета проекту – сприяти за рахунок розвитку малого бізнесу створення понад 1 млн нових робочих місць по всій країні.