'Ми готові до цього': Трамп пригрозив Ірану новими ударами

За словами Трампа, він не хоче цього робити.

Президент США Дональд Трамп заявив, що американські військові відновлять удари по Ірану, якщо в переговорах щодо ядерної угоди та відкриття Ормузької протоки не буде прогресу. Таку заяву він зробив в інтерв’ю CNN.

Трамп зазначив, що остаточне рішення залежить від того, чи погодиться Тегеран підписати "дуже серйозну угоду". Він також назвав Іран "неплатоспроможною державою".

"Щойно з’явилися дані, ви бачили це цього року: інфляція становить 301%. Я зробив би це (завдав удару по Ірану – УНІАН), якби виникла така необхідність. Я завдав їм дуже серйозного удару. Ви навіть не уявляєте, наскільки сильного. Тому вкрай малоймовірно, що мені доведеться це зробити", – сказав президент США.

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Однак Трамп запевнив, що американські військові в регіоні перебувають у повній бойовій готовності. За його словами, війська США можуть розпочати операцію за його наказом у будь-який момент.

"Ми готові до цього. У мене тут три авіаносці. Ще один щойно прибув. У нас їх три. Вони повністю готові до бою", – додав Трамп.

Також президент США повідомив, що Вашингтон визначив потенційні цілі для нових ударів по території Ірану:

"У нас на прицілі 38 мостів, які ми можемо знищити буквально за одну годину. Усі вони будуть знищені".

Трамп додав, що не хотів би завдавати удару по іранській інфраструктурі. Він пояснив це тим, що на відновлення інфраструктури може піти близько 10 років.

"Мені не подобається руйнувати мости. А міст – це найскладніша споруда для будівництва. На це йдуть роки, а я хороший будівельник", – сказав президент США.

США готові заплатити 20 млн доларів за інформацію про ядерну програму Ірану

Раніше в Державному департаменті США повідомили, що заплатять 20 млн доларів будь-кому, хто має інформацію про ядерну програму Ірану.

США шукають інформацію про іранських ядерних вчених та персонал, технології та можливості, пов’язані з нею, а також про організації, які мають до неї стосунок. Держдеп хоче отримати відомості щодо ядерних об’єктів, обладнання та його переміщення на території Ірану.

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