Під час перемир’я в Олешках сторонам дозволили шпигувати один за одним, - Арахамія

Було домовлено на постійній основі запускати по два дрони, аби фіксувати можливі інциденти на відео.

Під час тимчасового перемир’я в окупованих Олешках Херсонської області було домовлено запускати по два дрони з метою спостереження за ситуацією і виявлення переміщення військ. Про це член переговірної делегації Давид Арахамія, голова парламентської фракції "Слуга народу", повідомив під час спілкування з журналістами в Посольстві України в США у Вашингтоні.

"Коли ми започаткували припинення вогню у перші 24 години, ми забули, насправді, впровадити механізм контролю за інцидентам", - повідомив Арахамія.

За його словами, тоді з обох сторін стверджували, з посиланням на розвідувальні дані, про переміщення - що з обох сторін щось перевозять, привозять боєприпаси і так далі.

Відео дня

У цьому зв’язку, як відзначив Арахамія, усіх було зібрано і запропоновано дозволити кожній стороні запускати увесь час по два безпілотника з метою здійснення об’єктивного контролю за інцидентами. Щоб мати відео для підтверджень і для можливого подальшого звинувачення іншої сторони у порушеннях.

Разом з тим, на його думку, "напевно, що правда посередині".

"Може хтось цим скористався, знаєте, для перегрупування певним чином, у меншому масштабі, але це точно не щось драматичне, що зашкодило б позиціям українсько армії. Це точно", - відзначив Арахамія.

Перемир'я в Олешках

Як повідомляв УНІАН, перемир’я в Олешках розпочалося 27 жовтня о 03:00 за київським часом. Воно тривало 5 діб, 19 годин і 59 хвилин. Завершення цього перемир’я відбулося 1 листопада о 22.59 за київським часом.

Речник угруповання військ "Південь" Максим Кравчук відзначав, що російські загарбники намагалися дискредитувати Сили оборони України під час проведення гуманітарної місії у тимчасово окупованих Олешках. При цьому, загарбники використали цю паузу у військових цілях, провівши ротацію підрозділів, зміцнивши позиції та встановивши антидроновий захист доріг. Також, за його словами, ворог посилив логістику та підвіз боєприпаси.

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