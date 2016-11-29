Волинські підприємці збираються на представницький бізнес-форум

Як повідомили організатори бізнес-форуму “Україна - країна підприємців”, що стартує 1 грудня в Луцьку, під час відкритого діалогу підприємців та влади буде ухвалено низку важливих рішень щодо реальної підтримки малого бізнесу в регіоні.

“Ми вдячні керівництву обласної та міської ради, облдержадміністрації за активну підтримку ідеї проведення такого форуму, що має надихнути підприємцім та опрацювати принципово новий підхід до стимулювання розвитку підприємництва в регіфоні, - відзначає голова оргкомітету форуму, директор Північно-Західного регіонального управління ПриватБанку Юрій Войтенко. - Серед амбітних планів організаторів програми «Країна підприємців», а це Український союз промисловців та підприємців і ПриватБанк, відрождення культури підприємництва та створення у малому бізнесі поняд мільона нових робочих місць”.

Крім обговорення програм компенсації кредитних відсотків для підприємців, на учасників форуму у Луцьку чекають виступи представників влади, провідних банкірів та надихаючі історії успіху відомих волинських підприємців. Крім того, учасники форуму отримають з перших рук корисні інструменти для спрощення операційної діяльності, індивідуальні консультації від спеціалістів з реєстрації підприємств, бухгалтерського обліку, податкової звітності, юридичного супроводу діяльності, франчайзингу, електронної комерції тощо.

Волинський бізнес-форум підприємців стартує 1 грудня в “Адреналін Сіті” (м. Луцьк, вул. Карбишева,1). Початок о 10:00, участь у форумі – безкоштовна. Зареєструватися можна на kub.pb.ua/forums.