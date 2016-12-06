В Сумах проходить регіональний бізнес-форум "Україна – країна підприємців" (фото)

Як передає кореспондент УНІАН, форум проходить у Конгрес-Центрі Сумського державного університету на вул. Покровської, 9/1.

У роботі форуму беруть участь більше 250 чоловік – відомі і підприємці-початківці, а також ті, хто хоче розпочати власну справу.

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Відкрив захід перший заступник голови Сумської обласної державної адміністрації Олександр Марченко, який заявив, що завданням влади є зменшення бюрократичних перешкод для розвитку бізнесу.

«У найближчий рік-два це вже буде відчутно, і процес невідворотний», - заявив він.

Очікується, що на Форумі виступлять представники обласної і міської влади, які проінформують тих, хто хоче відкрити свій власний бізнес, про існуючі програми підтримки.

Довідка УНІАН. Організатори форуму – Український союз промисловців і підприємців за підтримки місцевої влади та Приватбанку – прагнуть показати працюючим підприємцям і тим, хто бажає відкрити власну справу, реальні можливості та перспективи для втілення їх ідей, надихнути на прояв ділової ініціативи і продемонструвати практичні інструменти для створення чи розвитку бізнесу. Головна мета проекту – сприяти за рахунок розвитку малого бізнесу створення понад 1 млн нових робочих місць по всій країні.