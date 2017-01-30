Податкові борги українських підприємців досягли 3,6 мільярда – OpenDataBot (інфографіка)

Понад 600 тисяч українських приватних підприємців мають податковий борг, загальна сума якого досягла 3,561 млрд грн.

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Про це повідомляє сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній OpenDataBot.

За інформацією сервісу, всього підприємці винні 1,556 млрд грн на загальнодержавному рівні, 2,005 млрд грн - місцевим бюджетам.

За оцінками OpenDataBot, найбільше підприємців-боржників у Київській області. Також серед лідерів за несплату податків Крим, Донецьк і Луганськ. Найменше боржників у Волинській, Чернігівській та Тернопільській областях.

У розрізі економічних галузей найбільше боргів у роздрібній торгівлі, складському господарстві та гуртовій торгівлі, найменше – у ІТ-підприємців.

Довідка УНІАН. Український сервіс OpenDataBot, що об'єднує реєстраційні дані українських компаній зі всіх відкритих державних реєстрів та джерел з метою створення механізму протидії рейдерським захопленням, переміг у першому в Україні конкурсі IT-проектів у сфері електронної демократії Egap Challenge, вигравши 250 тис. грн на подальший розвиток і реалізацію.