Депутати планують спростити ведення бізнесу в Україні

Верховна Рада прийняла в першому читанні закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів.

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За ухвалення законопроекту 5592-д за основу проголосував 231 депутат за необхідного мінімуму в 226 голосів.

Законопроектом передбачається зниження регуляторного навантаження на приватні акціонерні товариства, підвищення рівня корпоративного управління, перезавантаження підходів в питанні поділу акціонерних товариств на публічні і приватні.

Як повідомляв УНІАН, Україна в 2016 році піднялася на 3 пункти в рейтингу Doing Business – до 80-го місця з 83-го. Найбільший прогрес Україна показала в спрощенні відкриття бізнесу (20-те місце зі 190-го), найменший – у сфері боротьби з корупцією (140-ве місце зі 190-го).

Раніше в уряді планували, що цього року Україна може увійти в ТОП-50 рейтингу Doing Business, а в 2018 році – в ТОП-20. Однак для цього необхідно прийняти більше 30 законопроектів, частина з яких вже зареєстровані у парламенті, а частина повинні бути затверджені урядом.