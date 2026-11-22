Корабель спалахнув під час стоянки в лівійському порту, де його вполювали дрони.

Російський ракетний корвет "Меркурій", який вибухнув під час стоянки в лівійському порту, ймовірно, повінстю знищений і затонув. Про це повідомляє телеграм-канал "Стратегічна авіація".

"22 листопада внаслідок удару безпілотників був повністю знищений і затонув ракетний корвет "Меркурій" класу "Стерегущий" Чорноморського флоту РФ у порту Бенгазі (Лівія)", - йдеться у повімленні.

Канал також публікує супутникові знімки, на яких добре видно масштабну пожежу на кораблі та величезний стовб диму над ним.

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Як зазначає канал, росіяни використовували цей корвет для супроводу та охорони своїх транспортних суден, що перевозили військові вантажі до країн Африки. Зокрема він був задіяний у забезпеченні поставок для російського Африканського корпусу, який замінив собою "Групу Вагнера" в цьому регіоні світу.

Атаки на російські кораблі

Як писав УНІАН, напередодні дрони атакували російський військовий транспортник "Спарта II" у Фінській затоці. Судно, що перевозило військові вантажі для російської армії, довго палало в морі, а екіпаж довелося евакуювати.

А вже під вечір дрони долетіли до Калінінградської області і атакували портовий район міста Білтійськ, де знаходиться головна база Балтійського флоту РФ.

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