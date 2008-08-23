Аварія на Львівщині - більше 10 тисяч людей залишилися без води

Ситуацію контролює МНС

У райцентрі Миколаїв Львівської області внаслідок аварії на магістральному водогоні припинено централізоване водопостачання 10 тисяч 430 абонентів (70% жителів). Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС, аварійно-відновлювальні роботи ведуть бригади комунальних служб у кількості 20 осіб і 9 одиниць техніки. Ситуація контролюється Головним облуправлінням МНС.

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