«Копійка» влетіла в молоковоз: троє загиблих

Вчора о 4.30 на автошляху Суми – Глухів поблизу селища Ворожба Білопільського району Сумської області легковий автомобіль «ВАЗ-2101» зіткнувся з молоковозом «ГАЗ-53».

Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС, внаслідок дорожньо-транспортної пригоди у легковику загинули троє осіб, ще двоє з травмами різного ступеня важкості госпіталізовані до центральної райлікарні.

На місці працювала опергрупа Головного облуправління МНС.

Всього за добу на території України зареєстровано 109 ДТП, у яких загинули 22 особи, травмовані - 124.