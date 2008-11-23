12 мільйонів гривень за 6 днів - звітує ДАІ

12 мільйонів гривень за 6 днів. Саме стільки штрафів сплатили порушники порядку на дорогах.

За перший тиждень нововведення інспектори зафіксували майже 70 тисяч порушень, понад половина з них - грубі. Зокрема, кермування авто у нетверезому стані. Цим правилом знехтували понад 3 тисячі водіїв, з них понад сотню були за кермом престижних іномарок. Порушили правила обгону трохи більше 3-х тисяч.

Нагадаємо, з понеділка в Україні діє новий Закон "Про безпеку дорожнього руху". Тож тепер штрафи за недотримання правил значно збільшилися. Розмір стягнення - від 50-ти до майже 3-х з половиною тисяч гривень.

5 канал