12 мільйонів гривень за 6 днів - звітує ДАІ

18:49, 23 листопада 2008
Разное
1602 0

З понеділка в Україні діє новий закон

12 мільйонів гривень за 6 днів. Саме стільки штрафів сплатили порушники порядку на дорогах. 

За перший тиждень нововведення інспектори зафіксували майже 70 тисяч порушень, понад половина з них - грубі. Зокрема, кермування авто у нетверезому стані. Цим правилом знехтували понад  3 тисячі водіїв, з них понад сотню були за кермом престижних іномарок. Порушили правила обгону трохи більше 3-х тисяч.

Нагадаємо, з понеділка в Україні діє новий Закон "Про безпеку дорожнього руху". Тож тепер штрафи за недотримання правил значно збільшилися. Розмір стягнення -  від 50-ти  до майже 3-х з половиною тисяч гривень.

5 канал

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter