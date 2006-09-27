Аделаджа розкаже про сокровенність жінки. Прес-конференція в УНІАН

28 вересня в 11-00 в УНІАН відбудеться прес-конференція старшого пастора церкви «Посольство Боже» Сандея Аделаджа. Розглядатимуться питання: «Участь п.Сандея Аделаджа у зустрічі «Всесвітня Ініціатива Клінтона» (Clinton Global Initiative), яка проходила у м Нью- Йорк з 20 по 22 вересня 2006 г.”; презентація «Клубу 1000», чоловічої конференції “Чоловік, досягай максимуму” і жіночої конференції “Сокровенність жінки” (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Потрібна акредитація. Телефони: 553-15-38; 8067-419-19-55, e-mail: info@godembassy.org. Матеріали цієї прес-конференції ви можете замовити у вигляді аудіозапису та професійної відеозйомки звернувшись до відділу маркетингу УНІАН за телефоном: 279-35-23. Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.