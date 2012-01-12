Один українець загинув і двоє постраждали у ДТП в Угорщині

Один українець загинув і двоє постраждали внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, що сталася 11 січня в Угорщині.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив не брифінгу речник МЗС України Олександр ДИКУСАРОВ.

За його словами, легковий автомобіль «Шкода Октавія» зіткнувся з роздільним бар’єром та в’їхав у стічний канал. Внаслідок аварії загинув водій автомобіля – громадянин України, ще двоє українців отримали тілесні ушкодження й були госпіталізовані.