Естонія з 1 грудня повністю закриє кордон із Росією: у чому причина

Влада не уточнила, як довго триватиме закриття.

З 1 грудня Естонія закриє всі прикордонні переходи з Росією. Це рішення ухвалено після спроби диверсії на підприємстві з виробництва безпілотників. Як пише The Guardian, за даними естонської влади, організатором атаки виступило Головне управління Генерального штабу ЗС РФ.

У суботу було затримано вісім осіб, які намагалися здійснити напад на компанію Threod Systems – оборонне підприємство, що випускає ударні та розвідувальні безпілотні літальні апарати великої дальності. Завдяки діям служби безпеки компанії інцидент вдалося запобігти; постраждалих та матеріальних збитків немає.

Прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал заявив, що закриття кордону необхідне для зниження ризику нових атак, а також для того, щоб "чітко дати зрозуміти: напади на оборонну промисловість та оборонний потенціал Естонії" є неприпустимими.

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Він також пов’язав інцидент з незмінною підтримкою України з боку Естонії. "Мета Росії – залякати нас, змусити сумніватися та послабити нашу підтримку України", – зазначив Міхал.

Естонія використовує три прикордонні переходи на кордоні з Росією: Нарва – на півночі, а також Койдула і Лухамаа – на півдні. Влада не уточнила, як довго триватиме закриття.

У Росії вже різко відреагували на оголошення про закриття кордонів. Так, представниця МЗС РФ Марія Захарова звинуватила Естонію в "агресивній русофобії".

Це не перша спроба нападу на естонське оборонне підприємство, яку влада пов’язує з Росією; раніше, у серпні, стався підпал на території компанії Milrem Robotics. Тоді Естонія викликала тимчасового повіреного у справах Росії у зв’язку з цим нападом, однак у Кремлі відкинули будь-яку причетність, назвавши звинувачення "безпідставними".

Обмеження для росіян

Раніше Фінляндія вирішила заборонити російським спортсменам, у тому числі й тим, хто виступає як нейтральні учасники, брати участь у Кубку світу з лижних гонок, який відбудеться в Руці.

З 16 листопада громадянам Росії, які мають шенгенські візи, буде дозволено в’їжджати до Фінляндії лише для виконання завдань, що вважаються важливими для національних інтересів країни. У заяві уряду наголосили, що це не стосується спорту.

Згодом рішення про заборону в’їзду спортсменів із РФ ухвалили Естонія та Норвегія.

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