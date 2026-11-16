У Китаї назвали точну дату зустрічі Трампа, Путіна та Сі

Трамп має намір обговорити ситуацію навколо Ірану, однак намагатиметься уникнути теми України.

Цього тижня відбудеться перша в історії спільна зустріч президента США Дональда Трампа, голови КНР Сі Цзіньпіна та президента РФ Володимира Путіна.

Як пише CNN, у понеділок Міністерство закордонних справ Китаю підтвердило, що ця історична зустріч відбудеться у четвер, 19 листопада, у Шеньчжені – великому технологічному центрі на півдні країни. Раніше участь Володимира Путіна підтвердили й у Кремлі.

Як повідомив високопоставлений представник США, очікується, що в поїздку разом із Трампом вирушить, зокрема, Ілон Маск, хоча його присутність на тристоронній зустрічі не планується.

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Білий дім заявив, що переговори, які відбудуться на полях саміту АТЕС у Китаї, будуть присвячені темі нерозповсюдження ядерної зброї. На думку Трампа, обговорення цього питання може призвести до укладення нової угоди між найбільшими ядерними державами світу.

Як пише Bloomberg, Трамп прибуде на саміт, перебуваючи в стані політичного ослаблення всередині країни, але, можливо, ще більш рішуче налаштованим продемонструвати свою силу на міжнародній арені.

Як повідомив високопоставлений представник адміністрації, президент США має намір використати тристоронню зустріч для обговорення ситуації навколо Ірану, однак намагатиметься уникнути теми України.

Ця зустріч може зміцнити статус Китаю як глобальної держави, а Трампу – дати шанс продемонструвати силу на міжнародній арені в той момент, коли він стикається з низьким рівнем підтримки всередині країни.

Проте зустріч Трампа і Путіна, найімовірніше, викличе серйозне занепокоєння в Києві та західних столицях, зазначає видання. Вона дає російському лідеру можливість сформувати умови мирної угоди так, як це вигідно Москві – при цьому Україна, яка має сама визначати своє майбутнє, залишиться осторонь.

Зустріч Путіна, Сі та Трампа

Reuters повідомляло, що якщо Путін і Трамп зацікавлені в цій зустрічі, то Сі Цзіньпін не дуже хоче її проводити. Тому шанси на те, що зустріч призведе до укладення будь-якої масштабної угоди, вкрай малі.

Також, за даними американських чиновників, у Трампа не заплановано окремої двосторонньої зустрічі з Путіним. Крім того, президент США не обговорюватиме питання доступу України до послуг супутникового зв’язку, що надаються компанією SpaceX Ілона Маска.

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