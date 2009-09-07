Аграрний фонд реалізував понад 410 тонн неякісного цукру

У Тернопільській області викрили службових осіб Аграрного фонду України, які реалізували товариству з обмеженою відповідальністю та приватному підприємству понад 410 тонн цукру на суму 1,17 млн. грн., який не відповідає встановленим стандартам.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв`язків з громадськістю МВС України, прокуратура області порушила кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 227 (випуск або реалізація недоброякісної продукції) Кримінального кодексу України.