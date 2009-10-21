Україна скоротила виробництво кисломолочних продуктів на 9%

Україна в січні-вересні 2009 року скоротила виробництво кисломолочних продуктів на 8,6% порівняно з аналогічним періодом 2008 року – до 380 тис. тонн.

Про це УНІАН повідомили у Державному комітеті статистики України.

Згідно з повідомленням, у вересні виробництво кисломолочних продуктів становило 39,2 тис. тонн, що на 4,6% менше, ніж у серпні, і на 7,8% менше, ніж у вересні 2008 року.

Довідка УНІАН. В Україні в 2006 році виробництво кисломолочних продуктів збільшилося на 4,7% – до 517 тис. тонн, в 2007 році – на 2,5%, до 533 тис. тонн, а в 2008 році – скоротилося на 0,6% – до 529 тис. тонн.