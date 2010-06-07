ПЗЗ призначила додаткові електропоїзди "Ніжин-Чернігів"

І "Яготин-Борщагівка"

Південно-Західна залізниця (ПЗЗ) призначила додатково електропоїзди сполученням Ніжин-Чернігів і Яготин-Борщагівка-технічна. Про це УНІАН повідомила прес-служба ПЗЗ . Згідно з повідомленням, сьогодні, 7 червня, почав курсувати електропоїзд №6305 Ніжин-Чернігів, з 6 червня вже курсує додатковий електропоїзд щоденного сполучення №6585 Яготин-Борщагівка-технічна.

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