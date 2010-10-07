У Києві з’являться безплатні стоянки для вело- і мототранспорту
13:57, 07 жовтня 2010Права споживачів
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Вимога до супермаркетів
У Києві з’являться безкоштовні стоянки для вело- і мототранспорту.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Київради, за відповідне рішення на пленарному засіданні VI сесії Київської міської ради VI скликання проголосували 97 депутатів.
Прийнятий документ зобов’язує керівників або власників супермаркетів, торговельно-розважальних, а також спортивних центрів Києва створити відповідні стоянки на базі існуючих автомобільних паркувальних місць. Відтепер це також буде однією з умов надання погоджувальної документації для розміщення відповідного підприємства чи установи.
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