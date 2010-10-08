Росія і Україна побудують спільний автобан

Росія та Україна планують спільними зусиллями побудувати швидкісний автобан “Москва-Харків-Сімферополь”.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської обласної держадміністрації, про це поінформував журналістів губернатор Михайло ДОБКІН.

За його словами, можливість реалізації цього проекту було обговорено під час І Українсько-Російського міжрегіонального економічного форуму, який відбувся в місті Геленджик (РФ) за участю Президентів України та Росії Віктора ЯНУКОВИЧА і Дмитра МЕДВЕДЄВА.

«Росіяни висловили бажання, щоб вони зі свого боку від Москви до Харкова побудували такий автобан, а Україна, в свою чергу, завершила будівництво від Дніпропетровської області до Сімферополя», - повідомив М.ДОБКІН.

Він додав, що «як альтернатива висловлювалася можливість запуску швидкісного потягу “Москва-Харків-Сімферополь».