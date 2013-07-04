На Хмельницькій АЕС відкрився офіс Всесвітньої асоціації організацій АЕС

На Хмельницькій АЕС 3 липня відкрився офіс представництва Всесвітньої асоціації організацій, що експлуатують атомні електростанції (ВАО АЕС). Це вже третій майданчик в Україні, де відкрито представництво Асоціації, повідомляється на сайті КМУ з посиланням на прес-службу Міністерства енергетики та вугільної промисловості.

Ідея створення представництв ВАО АЕС саме на майданчиках атомних станцій виникла після аварії на АЕС «Фукусіма-1» в Японії. Відповідно до угоди між ДП НАЕК «Енергоатом» і керівництвом ВАО АЕС-МЦ, офіси будуть відкриті на всіх українських атомних електростанціях.

На відкритті офісу генеральний директор ВП ХАЕС Микола Панащенко зазначив, що Хмельницька АЕС завжди дотримувалась принципів відкритості і така політика дозволяє їй отримувати уроки і користь з досвіду своїх колег для досягнення кінцевої мети - підвищення безпеки АЕС.

«Створення представництва пов`язане з необхідністю більш детального моніторингу експлуатаційного стану АЕС та підвищення координації дій між ВП ХАЕС та ВАО АЕС», – зазначив керівник офісу на ХАЕС Андрій Підопригора.

Довідка УНІАН.Всесвітню Асоціацію операторів АЕС засновано в травні 1989 року організаціями, що експлуатують атомні станції. Членство в ній дозволяє, враховуючи у своїй практиці досвід інших АЕС, досягти високих результатів і підвищити надійність експлуатації енергоблоків. Члени Асоціації входять до чотирьох регіональних центрів. Московський центр об`єднує атомні станції 14-ти країн, у яких встановлено реактори радянської, російської конструкції.

Хмельницька АЕС (ХАЕС) – розташована на території Хмельницької області в місті Нетішин. У складі Хмельницької АЕС працює два енергоблоки (ВВЕР-1000) загальною потужністю 2000 МВт (підключені у 1987 і 2004 роках). Основне призначення станції – покриття дефіциту електричних потужностей в Західному регіоні України.

Перевірки та експертизи, проведені державними і незалежними міжнародними експертами МАГАТЕ, Рискаудит, TACIS, ВАО АЕС, підтверджують високий рівень безпеки енергоблоків ХАЕС.

Одним із головних напрямків діяльності Хмельницької АЕС є добудова 3-го та 4-го енергоблоків.