У Запоріжжі порушено справу проти посадовця Міністерства ЖКГ

Запоріжжя. 29 квітня. УНІАН. Прокуратурою Комунарського району Запоріжжя порушено кримінальну справу відносно головного інженера з технічного контролю Управління капітального будівництва Міністерства з питань житлово-комунального господарства України.

Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, за матеріалами сектору ДСБЕЗ Комунарського райвідділу Запорізького міськуправління внутрішніх справ прокуратурою Комунарського району міста Запоріжжя порушено кримінальну справу за ознаками злочину передбаченого ч.2 ст.364 КК України (зловживання владою або службовим становищем) відносно головного інженера з технічного контролю Управління капітального будівництва Міністерства з питань житлово-комунального господарства України.

Він у минулому році підписав акти виконаних робіт з модернізації пасажирських ліфтів (фактично, роботи не виконано) одному з товариств із обмеженою відповідальністю, чим завдав збитки державі на суму понад 512 тис. гривень.