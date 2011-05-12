У Луганській області порушено справу за незаконний видобуток вугілля

Луганськ. 12 травня. УНІАН. У Луганській області порушено кримінальну справу за фактом незаконного видобутку вугілля.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у відділі зв`язків з громадськістю УМВС у Луганській області, під час проведення оперативно-розшукових заходів у Перевальському районі Луганської області правоохоронці затримали громадянина, 1986 року народження, який здійснював незаконний видобуток кам`яного вугілля.

Вилучено 15 тонн вугілля, 2 лебідки і компресор.

За даним фактом триває слідство.