У Луганській області порушено справу за незаконний видобуток вугілля
13:39, 12 травня 2011Кримінал
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Вилучено 15 тонн вугілля
Луганськ. 12 травня. УНІАН. У Луганській області порушено кримінальну справу за фактом незаконного видобутку вугілля.
Як повідомили кореспонденту УНІАН у відділі зв`язків з громадськістю УМВС у Луганській області, під час проведення оперативно-розшукових заходів у Перевальському районі Луганської області правоохоронці затримали громадянина, 1986 року народження, який здійснював незаконний видобуток кам`яного вугілля.
Вилучено 15 тонн вугілля, 2 лебідки і компресор.
За даним фактом триває слідство.
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